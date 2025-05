Novo Código pode criar herança de bens digitais: de senhas a milhas aéreas

Para advogados, regras sobre herança digital são avanço positivo. Especialistas como Mirella Andreola, sócia do Machado Associados, lembram que Facebook e outros serviços já permitem que contas sejam acessadas por parentes após morte do usuário. "Mas a existência de uma norma no Código Civil cria um padrão a ser seguido por todos", diz ela.

Por outro lado, redação da proposta deixa pontos em aberto. O texto não esclarece se haverá ou não incidência de imposto sobre a transmissão da herança digital, como acontece com outros tipos de patrimônio. Além disso, a forma pela qual se dará a divisão desse tipo de bem entre os herdeiros também não fica clara.

Hoje, não há legislação sobre o tema. Diante da situação, os tribunais decidem o que fazer caso a caso, com entendimentos que variam de acordo com a situação. Entre os advogados, há um debate sobre como viabilizar o acesso à herança digital sem que o direito à privacidade após a morte seja violado.

A privacidade de uma mensagem não está relacionada apenas com quem a envia, mas também com quem a recebe

Rochelle Ricci, advogada e sócia do Machado Associados

Dinâmica das redes sociais complexifica o tema. Estudiosos lembram episódios como as mortes do cantor Gabriel Diniz, do apresentador Gugu Liberato e do jogador de basquete Kobe Bryant, que ganharam novos seguidores em seus perfis após falecerem. Situações como essa impactariam a divisão de uma eventual herança digital, já que o patrimônio (no caso, o perfil na rede social) se tornou mais valioso (por conta do aumento no número de seguidores) após a morte do antigo dono.

Código atual vale desde 2002

Lei contém regras sobre casamento, herança, entre outros. Enquanto a Constituição reúne as normas que regem o funcionamento do país, o Código Civil foca em direitos e deveres do cidadão. Ele é organizado em 5 partes: diretrizes gerais, obrigações, direito de família, direito das coisas e direito das sucessões.