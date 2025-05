Ação na Justiça sobre viagens de Janja é para constranger, diz AGU

O ministro-chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, criticou uma ação popular que questiona despesas da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, com viagens internacionais.

O que aconteceu

Ação tem objetivo de "causar constrangimento" e "manchetar", disse Messias. O ministro afirmou que o destino dela será "o arquivamento" e defendeu que não havia "elementos mínimos" no processo para que a Justiça Federal aceitasse os pedidos. Ele falou em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da EBC (Empresa Brasil de Comunicação).