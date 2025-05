Ciro Gomes é condenado a pagar R$ 52 mil a prefeita petista no Ceará

Batalha judicial envolvendo Janaína e Ciro já dura um ano. Desde que assumiu, em 2023, uma cadeira no Senado Federal como suplente de Camilo Santana (ministro da Educação), Janaína Farias, atual prefeita de Crateús, começou a ser alvo de ofensas do líder do PDT.

Relembre momentos em que Ciro ofendeu Janaína

A Justiça já havia decidido em favor de Janaína. A juíza Patrícia Vasques Coelho, da 12ª Vara Cível de Brasília, decidiu em maio de 2024 que as declarações de Ciro eram "ofensivas" e, dada a possibilidade de repetição das acusações do vice-presidente do PDT, foi estipulada uma multa de R$ 30 mil. Agora duas juízas já tomaram decisões desfavoráveis a Ciro.

Ciro insinuou que Janaína trabalhava com prostituição. Em abril de 2024, o vice-presidente do PDT afirmou em entrevista à rádio "A Notícia do Ceará" que a única atuação política de Farias anterior à posse era "o harém" de Santana.

Na primeira ofensa, Ciro Gomes se referiu à senadora como "cortesã". Em entrevista ao Jornal Jangadeiro, da TV Jangadeiro, ele afirmou que Farias era uma "assessora para assuntos de alcova" e responsável por "organizar as farras do Camilo". O UOL procurou Ciro Gomes, e esse texto pode ser atualizado quando vier uma resposta.

Janaína Farias comentou a decisão em 2024. A senadora afirmou que multas e indenizações provenientes dos processos serão doadas para instituições voltadas para a defesa e empoderamento feminino. "A gente acredita na Justiça", disse ela.