Defesas falam em 'fair play' com STF e pedem liberdade de acusados de golpe

A Primeira Turma do STF analisa denúncia contra o núcleo 3 da trama golpista. Estão neste grupo 11 militares das Forças Especiais e um agente da PF. Eles são acusados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) de adotar ações para tentar viabilizar um golpe de Estado.

Núcleo tem envolvidos com plano de assassinato. O tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo é acusado de ir até as proximidades da residência do ministro Alexandre de Moraes em Brasília como parte do plano para sua morte ou captura. Ele está detido desde o fim do ano passado.

Áudios descartados. Já o agente da PF Wladimir Soares afirmou em mensagens de áudio que havia um grupo disposto a "matar meio mundo" para manter Bolsonaro no poder. Mas o relator do processo, Alexandre de Moraes, rejeitou usá-los neste momento por "não acrescentar fato novo à denúncia".

Advogados exploraram currículo de militares e tentaram desvinculá-los de trama golpista. Defesas chegaram a citar operações de que eles participaram e promoções que receberam em governos petistas para argumentar que a acusação de golpe não faria sentido.

Poucas citações no "zap do Cid". Também foi explorado o fato de muitos destes militares terem aparecido na denúncia por meio de citações em mensagens de WhatsApp em conversas do celular de Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, sem mais elementos sobre as reuniões que fizeram.

Defesa de militar disse que ele estava comemorando aniversário em casa no dia da operação para atingir Moraes. O advogado Jeffrey Chiquini, que representa Rodrigo Bezerra de Azevedo, afirmou ter levantado informações do serviço de nuvem da Apple que comprovariam que seu cliente estava em Goiânia, e não em Brasília, no dia em que a PF aponta que ele foi até a residência de Moraes.