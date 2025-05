Foi Lula quem pediu auxílio de Janja em conversa com Xi, diz ministro

Ministro também negou que o governo brasileiro tenha convidado representantes chineses para vir ao país discutir a regulamentação do TikTok. "Não há, de forma alguma, nenhum programa de visitas de especialistas (da China ao Brasil) para tratar do que quer que seja" sobre a plataforma chinesa, destacou Vieira. Ele ressaltou que o Brasil pode, futuramente, regulamentar o TikTok para depois tratar a questão com o governo chinês, já que os algoritmos usados pela rede social nos dois países seriam diferentes.

Ao comentar o tema no dia 14 de maio, Lula disse que perguntou a Xi se era possível enviar ao Brasil "pessoa da confiança dele" para discutir o tema. "E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e as crianças", declarou o petista em entrevista a jornalistas após a viagem à China. Segundo o presidente, a resposta de Xi foi a de que o Brasil tem o direito e o poder de fazer a regulamentação das redes e até banir a plataforma do País.

Falas de Janja teriam gerado constrangimento do governo brasileiro com os chineses e vazamento do episódio deixou Lula irritado. Na mesma entrevista, o presidente disse que "alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa de um jantar muito confidencial e pessoal" e defendeu a atitude da primeira-dama, ao afirmar que ela não é "cidadã de segunda classe".