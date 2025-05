Fraudes no INSS: Firma muda endereço antes de ação da PF e escapa de buscas

O próprio Camisotti não foi encontrado em sua residência no dia das buscas. Como revelou o UOL, a PF foi informada pelo porteiro do prédio do empresário que ele havia avisado às 21h do dia anterior, por WhatsApp, que iria viajar.

Empresário não estava, mas isso não afetou apuração, defende advogado. Ele ainda diz que "a ausência de Maurício na datas das buscas em sua residência não afetou em nada a operação, que não tinha por objeto qualquer medida pessoal. Os bens, documentos e objetos necessários a investigação foram apreendidos, o que prova que nada foi suprimido do local em data anterior".

Mudança da empresa foi registrada no relatório da busca realizada pela PF em 23 de abril. No documento, a PF informa que foi avisada pelo porteiro do prédio, e depois pela síndica, que a sala onde funcionava a Benfix estava nas mãos de uma empresa de telemarketing desde meados de dezembro.