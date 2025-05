Moraes rejeita usar áudio sobre 'matar meio mundo' em voto sobre denúncia

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que os áudios do policial federal que afirmou em 2022 que havia um grupo disposto de "matar meio mundo" para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder não serão analisados no julgamento de hoje sobre a aceitação da denúncia contra ele e outros 11 militares acusados de tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Moraes diz que os áudios não trazem fatos novos. O ministro abordou o assunto após a defesa do policial federal pedir o adiamento do julgamento. Advogados de Wladimir Soares, que fez afirmações em conversas de WhatsApp reveladas semana passada, haviam pedido mais tempo para analisar o material e indicar novas testemunhas, mas esse pedido foi rejeitado. Moraes afirmou que eles não foram juntados oficialmente à denúncia, por isso não caberia analisar o material hoje.

Áudios foram anexados pela Polícia Federal no inquérito que investiga a tentativa de golpe. Como Soares foi alvo de operação no fim do ano passado, a perícia do aparelho celular dele só foi concluída em maio, depois de a denúncia ter sido apresentada.