Haddad afirma que PT vai derrotar 'extrema direita escrota' em 2026

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que o PT será vitorioso contra "essa extrema direita escrota" nas eleições presidenciais de 2026.

O que aconteceu

"O ano que vem nós vamos dar trabalho para essa extrema direita escrota que está aí", discursou Haddad em evento do partido. "Vamos ver de novo o presidente Lula subir a rampa do Palácio do Planalto", completou. Lula já sinalizou a aliados que concorrerá à reeleição.

Fala ocorreu durante evento de campanha de Edinho Silva à presidência nacional do PT. O ex-prefeito de Araraquara (SP) é o candidato da corrente CNB (Construindo Um Novo Brasil), majoritária dentro do PT, e visto também como nome apoiado pelo presidente Lula para o comando do partido.