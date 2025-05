Janja recebe de Lula mesmo mérito cultural de membros de 'Ainda Estou Aqui'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu na noite de hoje, no Rio, 126 honras públicas de mérito cultural a personalidades e entidades que impulsionam a cultura brasileira. No grau máximo de honraria, estavam a primeira-dama Janja da Silva, a atriz Fernanda Torres, o escritor Marcelo Rubens Paiva e o diretor Walter Salles.

O que aconteceu

Lula esteve na noite de hoje na reinauguração do Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio de Janeiro. O local também foi palco da entrega de Ordem do Mérito Cultural, feita pelo MinC a personalidades do país.

A Ordem do Mérito Cultural é a maior honraria pública do setor cultural brasileiro. O prêmio foi destinado a 112 pessoas e 14 instituições que contribuíram para o desenvolvimento da cultura no país.