Após polêmica envolvendo Janja, Lula elogia Rui em evento com prefeitos

O petista é conhecido por seus recados sutis. "[O papel de Rui] é fazer com que as coisas funcionem corretamente e que todos os secretários se dirijam a ele para que as coisas possam andar", elogiou o presidente, na presença do ministro. Ele agradeceu o papel "importante e relevante" do chefe da Casa Civil, a quem chamou ainda do "governador mais bem-sucedido da Bahia".

O caso gerou tensão explícita no Planalto. Irritado com a publicação na imprensa, Lula cobrou, ainda em Pequim, os ministros que participaram do jantar em que Janja teria questionado o presidente chinês, Xi Jinping, sobre o TikTok.

Uma caça às bruxas completa foi instalada, segundo pessoas que frequentam o Planalto, e a crise escalou. Oficialmente, Rui não comenta o assunto, mas pessoas próximas dizem que ele considerou o caso como uma "deslealdade" vinda de fogo amigo —membros do gabinete também dizem saber quem teria colocado seu nome na fogueira, mas se recusam a revelar.

Janja, por sua vez, defendeu sua fala. Em evento ontem, a primeira-dama afirmou que "não se calará" quando o assunto for violência sexual contra crianças e adolescentes. "Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum."

Vaia em evento

Convidado, Lula foi vaiado em pelos menos três momentos no evento hoje. Primeiro, ao ser anunciado para entrar no palco. Também teve aplausos, mas as vaias foram preponderantes. Alguns ministros presentes fizeram menção de reprimir as manifestações, mas o presidente ignorou.