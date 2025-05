Josias: 'Vaias em evento com prefeitos mostram o dilema de Lula'

As vaias ocorridas em encontro nacional com prefeitos, realizado na manhã de hoje em Brasília, revelam o dilema no qual vive o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atualmente, observou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Nós estamos falando de um encontro que reúne prefeitos, vices e vereadores do Brasil inteiro. E na eleição municipal do ano passado prevaleceram, com muita folga, os candidatos de partidos do centrão. Isso mostra o dilema de Lula. É gente majoritariamente do centrão. Então é natural que vaiem o Lula. Josias de Souza, colunista do UOL

Lula foi vaiado em pelos menos três momentos do evento: primeiro, ao ser anunciado para entrar no palco e, depois, ao ser chamado para falar ao público presente. As manifestações negativas voltaram ao final do discurso, enquanto agradecia, com pequenas manifestações durante a fala. O petista já havia sido vaiado no ano passado. Também houve aplausos, mas as vaias foram preponderantes.