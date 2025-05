STF rejeita denúncia por golpe pela 1ª vez contra 2 militares

Núcleo é suspeito de plano para matar autoridades. A PGR apontou que integrantes desse grupo são suspeitos de planejarem o assassinato do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de Moraes. Entre os denunciados, estão os militares que chegaram a monitorar a localização de Alexandre de Moraes e até a ir próximo de sua residência, em Brasília, para executar o plano de capturar ou mesmo assassinar o ministro.

Plano, porém, foi abortado por falta de apoio do Comando do Exército. Segundo as investigações, eles desistiram da operação na última hora devido à falta de apoio explícito do comandante do Exército.

Policial federal disse em áudio que o plano era "matar meio mundo". Wladimir Matos Soares, preso preventivamente desde novembro passado, enviou áudios em que diz fazer parte de um núcleo armado pronto para "tomar tudo". Os áudios, porém, não fizeram parte desta etapa do processo.

Defesas negaram crimes e pediram liberdade dos denunciados. Advogados falaram ainda que reunião para discutir plano golpista foi uma 'confraternização'. Eles citaram investigações do próprio Exército e afirmaram que era comum que eles se encontrassem em reuniões.

"Fair play" com STF. Os advogados diversas vezes citaram "fair play", termo usado como espírito esportivo e para se referir a jogadas limpas. Nesses momentos, eles apontavam o que havia na denúncia contra seus clientes, mas tentavam minimizar como prova.

Em seu voto, Moraes reforçou que o crime foi consumado, mesmo que o plano golpista não tenha sido bem-sucedido. O ministro disse ainda que, "se houvesse o golpe, ele dificilmente seria o relator".