PGR cobra do governo medidas para combater fraudes em consignados do INSS

A PGR (Procuradoria-Geral da República) cobrou hoje do Ministério da Previdência e do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) um plano para identificar instituições financeiras que tiveram crescimento exponencial na concessão de empréstimos compulsórios nos últimos anos.

O que aconteceu

Governo deve apresentar plano em 15 dias. Além disso, a PGR recomenda que o plano inclua medidas específicas para assegurar a reparação dos danos causados, com "foco especial" na proteção das pessoas mais vulneráveis, como aposentados, indígenas, aposentados rurais e que recebem um salário mínimo, garantindo que os beneficiários do INSS não sejam penalizados por práticas abusivas e fraudes no sistema previdenciário.

Recomendação foi encaminhada hoje ao ministro da Previdência, Wolney Queiroz Maciel. No documento, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pede a "adoção das medidas necessárias a prevenir a ocorrência de novos descontos indevidos e a

assegurar aos beneficiários lesados um processo de ressarcimento eficaz e acessível, especialmente para os grupos mais vulneráveis".