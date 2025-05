STF começa a julgar se torna réus 12 acusados do núcleo militar sobre golpe

Estevam Theophilo (general);

(general); Nilton Diniz Rodrigues (general);

Bernardo Romão Correa Netto (coronel);

Fabrício Moreira de Bastos (coronel);

Márcio Nunes de Resende Júnior (coronel);

Cleverson Ney Magalhães (tenente-coronel);

Hélio Ferreira (tenente-coronel);

Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel);

Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel);

Ronald Ferreira de Araújo Júnior (tenente-coronel);

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel);

de Medeiros (tenente-coronel); Wladimir Matos Soares (policial federal).

Primeira Turma vinha apreciando as denúncias na ordem. Os julgamentos começaram com o núcleo 1, que tem entre os integrantes o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e seguiu com o núcleo 2.

Até o momento, a Primeira Turma aceitou por unanimidade as acusações formais contra 21 pessoas, incluindo Bolsonaro, que se tornaram rés. Esta é a quarta denúncia da PGR a ser analisada pelos ministros do STF. Se for aceita, os integrantes do núcleo 3 também terão de responder a processo no STF.

Denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado foi fatiada em cinco partes. A PGR denunciou 34 pessoas, mas dividiu as acusações em cinco núcleos para agilizar o andamento dos casos.

O processo será julgado pela Primeira Turma do Supremo. O colegiado é composto pelo relator da denúncia, Alexandre de Moraes, e pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Pelo regimento interno da Corte, as duas turmas do tribunal julgam ações penais. Como o relator faz parte da Primeira Turma, a acusação será julgada por esse colegiado.