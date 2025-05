Tarcísio diz que 'não olha grupos políticos' ao lançar programa social

Com relação ao grupo político, esquerda, direita, oposição, não estou olhando isso. Isso não passa pela cabeça quando você está formulando um programa desse.

Tarcísio de Freitas, governador

Ele diz que o SuperAção terá como foco o olhar para as especificidades de cada território. "O que a gente quer, no final das contas, é garantir que haja realmente uma prosperidade, que haja, de fato, uma emancipação", afirmou. "Existe uma questão de focalização, uma questão de eficiência que a gente tem que olhar. E a segunda coisa é que a gente tem que imaginar, e dentro de uma lógica de eficiência também, que os custos possam ser decrescentes ao longo do tempo."

Tarcísio quer facilitar acesso ao mercado de trabalho com o programa. "À medida que vou capacitando as pessoas, que vou possibilitando o acesso ao mercado de trabalho, eu vou possibilitando a conquista de direitos sociais, por meio da inclusão produtiva, e vou ter um custo decrescente ao longo do tempo."

Recursos garantidos para o aporte feito no programa. "A gente está tranquilo com relação a isso. E, obviamente, é um programa que já tem esse recurso garantido. Conforme a gente for avançando no programa, as pessoas forem entrando e rodando, a gente vai fazendo os ajustes orçamentais."

Governador disse que programa será "sustentável" e "perene". Além disso, afirmou que futuramente pretende ampliar a abrangência do programa e "alcançar mais pessoas".