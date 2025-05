Famílias de baixa renda em SP terão R$ 150 mensais e apoio individualizado

Para famílias com integrantes que não podem trabalhar por algum motivo. Por exemplo, por ter pessoas com deficiência e idosos que precisam de cuidadores. Serão incluídas famílias com renda per capita de até R$ 218, beneficiárias ou não o Bolsa Família, do governo federal. Elas passarão a receber pouco mais de R$ 150 mensais por 12 meses, prorrogáveis por mais 12.

Programa Superação da Pobreza

Atenderá famílias com integrantes que podem trabalhar, mas não o fazem por algum motivo. Segundo o governo, haverá uma "jornada personalizada" elaborada pelo agente, com três módulos: Proteger (com duração média de seis meses), Desenvolver (com duração de outros seis meses), e Incluir (com duração de um ano).

Proteger: conecta as famílias ao conjunto dos programas oferecidos pelo estado para que a família tenha condição de avançar para outros módulos;

Desenvolver: para que as pessoas se qualifiquem profissionalmente, o módulo conecta as famílias ao EJA (Educação de Jovens e Adultos). Famílias receberão ajuda de custo para se qualificar.

Famílias receberão ajuda de custo para se qualificar. Incluir: conecta os membros das famílias a vagas e oportunidades de empreendedorismo de acordo com os perfis profissionais locais. A família recebe incentivo para inclusão produtiva e pelo cumprimento de meta

Incidência de informalidade e trabalho insuficiente é mais alta na população mais pobre. O governo do estado destacou que 62% dos trabalhadores mais pobres não têm carteira assinada —na população geral, o percentual é de 37%. Além disso, 51% deles estão subutilizados na força de trabalho (desempregadas, trabalhando menos horas do que poderiam e gostariam ou que desistiram de procurar emprego). Na população geral, o índice é bem menor, de 11%.

O programa foi desenvolvido ao longo de um ano. Será executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, chefiada pela economista Andrezza Rosalém. As equipes envolvidas mantiveram diálogo com instituições como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Além disso, foram realizadas conversas como o economista Ricardo Paes de Barros, professor do Insper e considerado um dos "pais" do Bolsa Família.