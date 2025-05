Tretas Supremas: a novela newsletter que você vai amar odiar (e odiar amar)

2. Alexandre de Moraes

Apelido: Xandão

Função na trama: O protagonista imbatível. Relator dos casos mais treteiros, age como o xerife geral da República, o juiz e o roteirista ao mesmo tempo.

Estilo: Novela policial com direção de ação.

Bordão: "A Constituição tá falando comigo, não contigo."

3. André Mendonça

Apelido: André dos Céus

Função na trama: O enviado do Alto escalado para os altos poderes. Fala como se estivesse no púlpito, mas com um olho no regimento e outro nas redes bolsonaristas. Não levanta a voz, mas, quando fala, parece que está abrindo o Apocalipse -- versão jurídica. Pode ser doce, pode ser temido. Tudo depende do versículo.

Estilo: Novela bíblica com trilha de tribunal. Direção de Record com roteiro de "O Mecanismo".

Bordão: "Meu voto está nas mãos de Deus, mas já protocolei no sistema."

4. Cármen Lúcia

Apelido: Carminha

Função na trama: Fala como quem está oferecendo café -- mas entrega o voto como quem joga o bule. Carminha é ironia fina, precisão cirúrgica e a única que pode destruir um argumento inteiro com um "pois é" e uma sobrancelha arqueada.

Estilo: "Avenida Brasil" encontra "The Good Wife".

Bordão: "Como diz o outro. Ninguém sabe quem é o outro, então nunca dá processo."

5. Cristiano Zanin

Apelido: Zazá

Função na trama: O novato que parece personagem da novela das nove: bonito, misterioso e com um passado que todo mundo conhece (mas finge que não). Não precisa levantar a voz -- ele apenas sussurra a divergência.

Estilo: Drama de ascensão silenciosa. Um "Vale Tudo" com figurino de "Suits" e direção de câmera de "Senhora do Destino".

Bordão: "Não vim pra gritar. Vim pra decidir."

6. Dias Toffoli

Apelido: Toffô

Função na trama: O camaleão institucional. Veste neutralidade, mas joga com estratégia. Vota como quem não quer nada -- e destrava enredos inteiros. Não dá spoiler nem no bastidor.

Estilo: Thriller político com trilha de tribunal.

Bordão: "Nem tudo é o que parece no 'Diário Oficial'."

7. Edson Fachin

Apelido: Fachinaldo

Função na trama: Fachinaldo não dá voto -- ele entrega um textão com lágrimas. Tem cara de quem escuta Belchior no volume baixo e chora escondido ao ver a Constituição riscada com marca-texto. Usa "cidadania" como adjetivo e "liturgia" como ameaça passivo-agressiva.

É o único que, ao final da sessão, poderia dizer: "Eu só queria ser compreendido."

Estilo: Romance trágico com direção de série documental.

Bordão: "O Direito também sente."