Câmara aprova reajuste de salários para servidores do governo federal

A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que reajusta os salários dos funcionários do governo federal. Agora, a proposta vai para o Senado.

O que aconteceu

Texto foi aprovado por 388 favoráveis a 43 contrários. O projeto de lei enviado pelo governo inclui o reajuste, a reorganização de cargos nos ministérios e um plano de carreiras dos servidores. O trecho que trata do desenvolvimento profissional dos funcionários foi retirado do relatório do deputado Luiz Gastão (PSD-CE). Nenhuma alteração proposta pelos deputados foi aprovada.

Plano de carreira dos servidores será discutido em grupo de trabalho da reforma administrativa. A criação do GT foi combinada em reunião de líderes com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). O deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) deve coordenar os trabalhos. A previsão é que as discussões sejam iniciadas nas próximas semanas e a proposta seja votada ainda neste semestre.