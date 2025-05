CCJ do Senado aprova PEC com fim da reeleição a partir de 2028

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou a PEC (proposta de emenda à Constituição) que acaba com a reeleição de prefeitos a partir de 2028 e presidente da República e governadores a partir de 2030.

O que aconteceu

Proposta foi aprovada em votação simbólica na CCJ. Agora o texto poderá ser analisado no plenário da Casa, o que não tem data para acontecer. Se for aprovado no Senado, vai para a Câmara dos Deputados.

PEC precisa de mais votos. No plenário, precisa de ao menos 49 votos favoráveis dos 81 senadores, em dois turnos, para ser aprovada.