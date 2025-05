Edinho Silva defende reconstruir alianças de 2022 para reeleger Lula

O ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva, candidato à presidência do PT, afirmou hoje que a prioridade é reconstruir alianças com outros partidos para impulsionar a reeleição de Lula em 2026.

O que aconteceu

Para Edinho, a frente ampla que se formou nas eleições de 2022 criou condições para Lula vencer no segundo turno. Na ocasião, o petista teve o apoio de membros de partidos de centro e centro-direita, incluindo MDB, União Brasil e PSD. Essas siglas, no entanto, têm votado contra o governo no Congresso.

Edinho quer reconstruir essas alianças. "A prioridade número zero é reconstruir a política de alianças de reeleição do presidente Lula", disse. "Em 2022, foi muito importante o movimento que se criou no segundo turno." As declarações ocorreram em entrevista à CNN.