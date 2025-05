Brigadeiro contradiz general sobre prisão de Bolsonaro e critica almirante

A reunião abordava possibilidades jurídicas, temos conhecimento jurídico suficiente para abordar um tema inicialmente sobre GLO, mas a reunião, o objetivo não era só esse. O objetivo sempre foi uma análise de conjuntura, preocupações com acampamentos, problemas com caminhoneiros. Isso foi num crescente como disse, começou com GLO, e passou a se discutir estado de defesa.

O general Freire Gomes é uma pessoa educada, logicamente que ele não falou essa frase com agressividade com o presidente da República. Falou com muita tranquilidade, com muita calma, ele colocou isso. Eu vi a discordância entre o que ele falou e o que eu estou falando.

As palavras do Bolsonaro na frente do Alvorada de que as Forças Armadas iriam para onde o povo mandasse, que estávamos em uma encruzilhada, também não tinham me deixado desconfortável.

Começamos a imaginar que os objetivos políticos de uma medida de exceção não eram para garantir a paz social até o dia 1º de janeiro. Não foi uma resposta a uma colocação do presidente de que faria um golpe, mas no âmbito dessa discussão de implementação de um estado de exceção.

Carlos de Almeida Baptista Júnior, ex-chefe da FAB, em depoimento ao STF

Militar foi como testemunha. As audiências integram a ação penal sobre tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder após perder as eleições em 2022. O ex-comandante da FAB foi a última das testemunhas da acusação a ser ouvida. A partir de amanhã, o STF ouve as testemunhas das defesas.

Moraes conduziu depoimento. O relator do processo no Supremo, Alexandre de Moraes, conduz o depoimento. Normalmente, isso costuma ser feito por juízes auxiliares, mas ele já tinha estado à frente no primeiro dia de oitivas. Diferentemente da primeira audiência, porém, o ministro não deu bronca na testemunha e não cortou o microfone de nenhum advogado, mas intercedeu quando a defesa de Almir Garnier insistiu em perguntas repetitivas.