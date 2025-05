Prisão de Moraes foi discutida com chefes das Forças Armadas, diz ex-FAB

Isso era no 'brainstorm' das reuniões, isso aconteceu. Eu lembro que houve essa cogitação de prender o ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE [Tribunal Superior Eleitoral]. 'Amanhã o STF vai dar o habeas corpus para soltar ele e nós vamos fazer o quê? Vamos prender os outros?'

Carlos Almeida de Baptista Junior, ex-comandante da FAB, narra reunião em audiência no STF na ação sobre tentativa de golpe

O militar foi a última testemunha da acusação a depor. Ele confirmou os termos de seu depoimento dado à PF (Polícia Federal) na investigação sobre tentativa de golpe e apenas fez uma correção de que não se lembrava se o então ministro da Justiça, Anderson Torres, teria participado dos encontros entre os comandantes, o ministro da Defesa e Bolsonaro.

Ao todo, segundo Baptista Junior, ele teria participado de cinco reuniões com o então presidente em novembro de 2022. Encontros com os comandantes das demais Forças ocorreram nos dias 2, 12, 14, 22 e 24 daquele mês, logo após Bolsonaro ser derrotado por Lula no segundo turno das eleições daquele ano, realizado em 30 de outubro.

Militar disse que preocupação inicial era com a paz social e o contexto de radicalismo no país. Em seu relato, ele disse que inicialmente as Forças Armadas cogitavam a implementação de operações de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) justamente para combater situações que poderiam levar ao caos social, como os acampamentos golpistas e os riscos de greves de caminhoneiros.

A partir do dia 11 de novembro, porém, Baptista Junior se deu conta que o presidente queria utilizar os instrumentos com outros objetivos. Militar teria percebido que objetivo era evitar a posse de Lula, seja por meio de GLO ou estado de exceção, e não garantir a segurança até a transição presidencial ocorrida em janeiro de 2023, segundo ele.

Críticas a almirante e contradição com Freire Gomes. O brigadeiro também narrou a hipótese de prisão mencionada pelo general Freire Gomes de forma diferente. "Não é uma coisa simples se esquecer do general tratando de uma hipótese de prisão. Não foi ordem de prisão como vi na imprensa, foi hipótese. A minha palavra eu mantenho: por educação, ele disse ao presidente que por hipótese teria que prendê-lo."