'Não cogito retirar assinatura', diz senador petista que apoia CPMI do INSS

Um dos que assinaram foi o senador Fabiano Contarato. Nos bastidores, o Planalto não escondeu o descontentamento e reclamou que nada foi combinado com "este lado da rua", segundo apuração feita pela reportagem do UOL.

Ao Canal UOL, o senador garantiu ainda que não foi pressionado por ninguém do governo.

Eu acho que a gente tem que partir da premissa de que estamos lidando com pessoas idosas, e uma das funções do legislativo é a fiscalizadora. Acho que uma CPMI não vai prejudicar em nada a atuação do trabalho do executivo. São funções diferentes que se complementam e que podem trazer outros elementos que podem corroborar, doa a quem doer.

Eu não recebi pressão em absolutamente em nada. Eu fiz a assinatura [para a instauração da CPMI] por livre convencimento, como um delegado de polícia que eu sou, sabendo qual é o papel do executivo e do legislativo. Fabiano Contarato, senador

Contarato disse também que não almeja nenhum cargo na comissão.