INSS: Justiça só acha R$ 146 mil com entidade que faturou R$ 178 milhões

Salto em contratos. A Ambec saiu de três associados, em dezembro de 2021, quando começou a arrecadar com descontos em folha, para 569.426, no primeiro trimestre de 2024. No período, sua arrecadação a partir de descontos em folha de aposentados saltou de R$ 135 em 2021 para R$ 71 milhões no primeiro trimestre de 2024, segundo a CGU.

Segundo a CGU, Ambec foi a terceira que mais arrecadou no período. Auditoria levantou dados de todos os descontos em folha de aposentados do INSS feitos por associações entre 2019 e março de 2024. Mesmo tendo começado a arrecadação em 2021, a Ambec foi a terceira que mais arrecadou no período analisado.

Beneficiários negaram ter autorizado descontos. Auditoria da CGU constatou que a entidade foi a que mais recebeu pedidos de exclusão de beneficiários com descontos em folha no primeiro trimestre de 2024. Ao todo, 69,7 mil pessoas pediram a retirada, ou seja, mais de 12% do total de associados. Auditoria ouviu 87 associados de 21 estados. Todos afirmaram não terem autorizado os descontos.

Para a PF, houve desvio do dinheiro de aposentados para uma organização criminosa. A corporação, porém, ainda não identificou todos os beneficiários finais do esquema e aponta lavagem do dinheiro. Segundo a PF, o dinheiro iria para empresas de "diferentes pessoas, inclusive familiares, mediante diversas transferências bancárias, demonstrando a existência de tentativa de ocultar e dissimular a natureza, movimentação e propriedade dos valores". A PF também aponta que foram praticados os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso para permitir as fraudes.

Ao todo, a PF tem 13 investigações em andamento sobre fraudes no INSS em cinco estados. A investigação envolvendo a Ambec é conduzida pela Polícia Federal em São Paulo. Também há inquéritos no Distrito Federal, no Ceará, em Sergipe e em Minas Gerais.

Ambec não fala em valores, mas diz que não foi atrás de filiados. Em nota à reportagem, os advogados Daniel Bialski e Bruno Borragine dizem que "em todos os casos reclamados, a associação não praticou a atividade ostensiva de captação, prospecção e afiliação de seus associados, sendo tais atividades praticadas por empresas privadas diversas (Corbans), de forma que, se qualquer fraude ocorreu, a associação é tão vítima quanto seus associados".