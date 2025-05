Josias: Michelle foi mais Bolsonaro do que evangélica com Wajngarten

De olho em uma eventual candidatura em 2026, Michelle Bolsonaro exibiu um comportamento semelhante ao de seu marido, Jair, ao pedir a cabeça do ex-ministro Fábio Wajngarten dentro do PL, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News hoje.

Ontem, por ordem de Michelle, o PL cortou o contrato mensal de Wajngarten para cuidar da comunicação de Bolsonaro. Segundo aliados, Michelle se irritou com uma conversa entre o advogado e o tenente-coronel Mauro Cid, na qual eles dizem preferir votar em Lula a ela nas eleições de 2026. O teor do diálogo foi revelado com exclusividade pelo UOL dentro da série de reportagens "O Zap do Cid".