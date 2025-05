Justiça nega indenização a Datena por acusação de Marçal em debate

A Justiça de São Paulo negou ontem um pedido de indenização por danos morais que José Luiz Datena, então candidato à Prefeitura de São Paulo, fez contra Pablo Marçal após o ex-coach dizer em um debate que o adversário seria um estuprador. O episódio levou o apresentador a dar uma cadeirada em Marçal.

O que aconteceu

Datena entrou com uma ação contra Marçal após ele sugerir que o apresentador seria um estuprador, chamando-o de "Jack". Na época, o ex-coach alegou que Datena respondia por assédio sexual, questionando se o apresentador teria encostado na mulher que teria sido vítima de assédio.

A acusação de Marçal foi no debate da TV Cultura, em 15 de setembro. No dia, Datena deu uma cadeirada em Marçal após as acusações.