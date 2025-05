Lula assina MP que muda setor elétrico e isenta 60 milhões de pessoas

"[A MP] vai tratar de garantir liberdade para o consumidor", afirmou Lula, durante a assinatura. "Para que ele possa escolher de onde é que ele vai preferir contratar a sua energia, vai permitir que ele tenha mais liberdade e também eu acho que isso vai trazer mais equilíbrio ao setor. Eu acho que vai trazer uma concorrência."

A MP já entra em vigor, mas ainda precisará ser aprovada no Congresso em até 120 dias. O governo diz que já há acordo. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), participaram da reunião para envio do texto ao Congresso no gabinete de Lula, no Palácio do Planalto.