'Hoje enxugamos gelo', diz ministro ao defender PEC da Segurança Pública

Texto da PEC foi "espancado" em seis reuniões com governadores, falou o ministro. "Essa proposta é fruto de uma longa discussão. Não nasceu de um desejo voluntarioso de alguém que ocupa o Ministério da Justiça por um breve tempo", disse. "Pretende ser uma resposta ao sentimento de intranquilidade dos brasileiros diante da criminalidade que vem crescendo".

PEC não inova em nada no sistema jurídico, disse o ministro. Ele citou o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro da Justiça Raul Jungmann, que criaram o Sistema Único de Segurança Pública. "Não estamos inventando absolutamente nada. Quando pretendemos propor um novo projeto de lei, não podemos inovar no universo jurídico, mas usar institutos que já existem. Não se pode ou não se deve inovar, sob pena de se criar uma ampla polêmica".

Ele defendeu uma "polícia nacional de segurança pública", com instrumentos como ouvidorias e controlarias autônomas. "É apenas uma proposta inicial, o Congresso saberá melhorar isso", afirmou.

O ministro afirmou no fim de semana que a prisão do traficante Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, reforça a necessidade de aprovar a PEC. Tuta é apontado como um dos maiores líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital). A prisão e a extradição de Tuta para uma penitenciária federal, falou, é resultado do trabalho integrado de diferentes forças de segurança, nacionais e internacionais.

Ministro citou entrosamento entre forças de segurança estaduais e federais. "Essas investigações começaram em São Paulo, a partir de uma ação do combativo Ministério Público paulista. É justamente aquilo que almejamos com a PEC da Segurança que está tramitando no Congresso Nacional", disse.