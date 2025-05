Secretária de Tarcísio nega rivalidade entre Bolsa Família e programa em SP

Outro ponto mencionado como inovador pelo governo é o acompanhamento individualizado das famílias por agentes estaduais. Parte do orçamento do programa, inclusive, será destinada à contratação de agentes e supervisores. "Não é atender no varejo, mas olhar do que a família precisa e dar a a ela as condições", disse Rosalém.

Governador afirma que programa será "sustentável" e "perene", com recursos garantidos. "Conforme a gente for avançando, as pessoas forem entrando e rodando, a gente vai fazendo os ajustes orçamentais", disse. O orçamento anunciado hoje é de R$ 500 milhões, mas ele disse esperar que "dentro de uma lógica de eficiência, os custos possam ser decrescentes ao longo do tempo".

Como funciona e quem o programa atende

Objetivo é atender 105 mil famílias até 2026. Desse total, 35 mil são famílias que hoje estão abaixo da linha da pobreza (renda per capita inferior a R$ 280 por mês). O estado tem hoje 634 mil famílias nessa condição. As outras 70 mil famílias que são alvo do programa até 2026 têm renda per capita acima da linha da pobreza, mas inferior a meio salário mínimo (R$ 759, em 2025).

Programa turbina outros existentes. Com o envolvimento de nove secretarias, o programa estadual prevê integrar 29 políticas públicas estaduais de todas as áreas. Prevê também a inclusão de ações sociais promovidas pelos municípios, que terão que aderir ao programa. O governo afirmou que enviará à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) o projeto de lei que cria o SuperAção, como foi batizado. O programa terá um investimento de R$ 500 milhões.

O programa é voltado para famílias cadastradas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo (R$ 759, em 2025) per capita. O CadÚnico é o cadastro do governo federal para receber benefícios sociais. No total, São Paulo tem 2,2 milhões de famílias que se enquadram nesse critério.