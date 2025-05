Comissão do Senado pode votar fim da reeleição hoje; o que diz a proposta?

A proposta foi apresentada pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO). O relator, senador Marcelo Castro (MDB-PI), foi o responsável por incluir a ampliação dos mandatos e a unificação dos pleitos.

Se aprovada, a mudança entraria em vigor a partir de 2034. Juristas ouvidos pelo UOL alertam para possíveis impactos no funcionamento da Justiça Eleitoral, na lógica partidária e na relação entre o eleitor e o processo democrático.

Se for aprovada na CCJ, a proposta segue para uma comissão especial antes de ir a plenário. Para ser aprovada, uma PEC precisa de apoio de três quintos dos parlamentares em ambas as casas do Congresso Nacional. Isso significa que a proposta precisa do apoio de pelo menos 54 senadores, do total de 81 que compõem a casa, e de no mínimo 308 deputados entre os 513 com assento na Câmara. Estes números precisam ser atingidos em quatro votações: dois turnos na casa que inicia a discussão e outros dois na casa vizinha.

O que dizem especialistas

Para o constitucionalista Antonio Carlos de Freitas Jr., a reeleição tende a favorecer o uso da máquina pública em benefício do candidato que ocupa o cargo. "Essa condição de ser governante e candidato ao mesmo tempo provoca grandes dificuldades e desequilibra o jogo", avalia.

Ele diz acreditar que o fim da reeleição pode fortalecer o sistema democrático. Isso aconteceria, segundo ele, ao estimular a renovação de lideranças e eliminar o desequilíbrio entre quem disputa um cargo e quem já o exerce. Ainda assim, o advogado considera que mandatos de quatro anos são insuficientes para uma boa gestão.