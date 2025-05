Câmara mais cara de SP gastou R$ 4,9 milhões por vereador em 2024

O município com os vereadores mais baratos foi Gabriel Monteiro, com gasto anual médio de R$ 43.748,43 por vereador. As dez câmaras municipais mais baratas do estado são de municípios pouco populosos, com 9 vereadores cada.

Além do salário dos vereadores, os limites de gastos com encargos de gabinete são definidos pelos próprios municípios. Quem legisla sobre esses gastos é a Câmara. As regras variam conforme as leis municipais —e os critérios são definidos pelos próprios vereadores.

Só é possível contratar pessoas físicas temporariamente. Os gastos mais comuns para a verba de gabinete são relacionados à atividade parlamentar. Mesmo assim, a legislação municipal pode determinar o que é ou não indispensável para a atuação dos vereadores.