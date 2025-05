Senador Cleitinho se desculpa por tietar Virginia em CPI: 'Não era o local'

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) pediu desculpas por ter interrompido a CPI das Bets para gravar um vídeo com a influenciadora digital Virginia Fonseca.

O que aconteceu

Cleitinho se desculpou durante sessão no Senado ontem. "Minha filha me pediu para mandar um vídeo para ela e eu me levantei aqui. Não era o local, não era o momento. Então venho como homem público, como pai, como político, pedir desculpas a todos vocês que estão presente e à população brasileira", disse.

"Depois que eu agi com a razão, vi que não tomei uma atitude correta", afirmou Cleitinho. O senador, porém, disse que disse que não tira "uma vírgula" do que falou durante o depoimento de Virginia na CPI.