Senador do PT é cassado pela Justiça do PA por suspeita de compra de voto

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Pará decidiu ontem, por 5 votos a 2, cassar o mandato do senador Beto Faro (PT), eleito em 2022. Faro afirmou que vai recorrer da decisão — ele permanece no cargo até o julgamento de todos os recursos.

O que aconteceu

Chapa do senador é acusada de abuso de poder econômico, captação ilícita de votos, corrupção e assédio eleitoral. Segundo a ação, protocolada pelo PL, funcionários da empresa de um aliado de Faro foram coagidos a votar nele em troca de vale-alimentação extra.

Áudios gravados em reuniões e mensagens trocadas em grupos de WhatsApp confirmam a acusação. A defesa do senador argumentou que as gravações aconteceram de forma ilegal, mas a maioria dos ministros do TRE-PA discordou. "O proprietário da Kapa Capital, ao lado de seu gerente administrativo, não apenas pediu votos para o candidato Beto Faro, como prometeu e ofereceu de forma explícita o pagamento em dobro do ticket alimentação àqueles que atendessem à solicitação e aliciassem novos eleitores", diz um trecho dos votos lidos ontem.