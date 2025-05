54% desaprovam o governo Lula e 44% acham que ainda vai piorar, diz Ipespe

A pesquisa Pulso Brasil, desenvolvida pelo Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas), indica que mais da metade do brasileiros desaprova o governo do presidente Lula (PT). O levantamento mostra também que a avaliação do presidente não piorou com o recente escândalo do INSS.

O que diz a pesquisa

54% dos brasileiros desaprovam o governo Lula. O levantamento manteve o índice de março deste ano para o questionamento "Aprova ou desaprova o Governo do Presidente Lula?". A região Sul tem o maior número de desaprovação: 59%.