Alcolumbre diz que sessão para definir CPMI do INSS será em 17 de junho

Leitura do requerimento seria em 24 de junho, mas semana das festividades de São João poderia atrapalhar senadores. "A previsão, primeiro, era fazermos no dia 24 de junho. Mas teríamos um novo problema, porque essa semana é a festividade de São João."

No início de maio, a oposição protocolou no Congresso um pedido de CPMIpara investigar fraudes no INSS na gestão Lula. A proposta foi assinada por pelo menos 36 senadores e 223 deputados federais. Ainda não há prazo, no entanto, para instalação do colegiado.

Um dos que assinaram foi o senador Fabiano Contarato (PT), aliado do presidente Lula (PT). Nos bastidores, o Planalto não escondeu o descontentamento e reclamou que nada foi combinado com "este lado da rua", segundo apuração feita pela reportagem do UOL.