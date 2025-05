'Pode gerar crise diplomática', diz professor sobre sanção dos EUA a Moraes

O descontentamento com decisões do ministro (principalmente contra políticos e bolsonaristas) motivou apelos por sanções internacionais nos EUA, com base em uma lei americana. A Lei Magnitsky ganhou destaque no debate público após ser apontada por críticos de Alexandre de Moraes como possível base legal para sanções contra o ministro nos EUA.

Nos bastidores, o governo Lula (PT) já se prepara para reagir a uma eventual sanção contra o magistrado como uma "ingerência externa" em temas domésticos brasileiros e um ataque contra a soberania do país, e não apenas como um ato contra um ministro do STF, segundo apurou o colunista do UOL Jamil Chade.

Ao Canal UOL, Corbo fez críticas à movimentação dos Estados Unidos e disse que, caso venha a se confirmar, o Brasil precisa reagir firmemente.

Isso é grave, inadmissível, porque, primeiro, o ministro Alexandre de Moraes não existe do ponto de vista do direito internacional. Quem existe é o estado brasileiro, que produz atos oficiais. E se atos oficiais inteirarem algum tipo de dificuldade diplomática, deve ser resolvido no âmbito da diplomacia.

A ideia de os Estados Unidos possam sancionar um agente público brasileiro, devido a atos oficiais que ele praticou na condição de agente público, isso é muito grave. Isso é uma interferência na autonomia judicial do Brasil, no estado de direito brasileiro...