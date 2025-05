Após foco no RS, Câmara reúne projetos para combate da gripe aviária

Dinheiro de fundo virá basicamente de tributos. Pelo texto de Goergen, a União deverá enviar ao fundo anualmente 1% do total de receitas arrecadadas com tributos federais da comercialização de produtos agropecuários produzidos no Brasil. A reserva ainda terá outras fontes de recursos, como doações de entidades nacionais, internacionais, pessoas físicas e jurídicas, convênios, contratos ou acordos firmados com organizações públicas ou privadas, entre outros.

Adicional para fiscais. A segunda proposta, de autoria Domingos Sávio (PL-MG), autoriza o pagamento de um adicional para servidores que atuam na fiscalização dos estabelecimentos de produtos de origem animal. A indenização é destinada a funcionários que prestam serviço voluntário em folga remunerada e para quem trabalha em locais de difícil acesso dos auditores fiscais agropecuários federais e do Plano de Carreira dos Cargos de Atividades Técnicas e Auxiliares de Fiscalização Federal Agropecuária que trabalham em regime de inspeção permanente.

28 dias para acabar com gripe aviária

Governo já adotou medidas de contenção. O Ministério da Agricultura e Pecuária estima em 28 dias o prazo para concluir todas as medidas do plano de contenção da gripe aviária. A medida foi iniciada no dia 15, quando o governo confirmou o primeiro caso brasileiro de gripe aviária em uma granja comercial, em Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Após a identificação do caso, a propriedade foi isolada. Depois abater os animais, o governo decretou emergência sanitária por 60 dias e acionou o plano de contingência.

Os 28 dias também correspondem ao ciclo do vírus causador da gripe, o H5N1. Só depois desse período e sem o registro de novos casos, a região poderá voltar a exportar frango.