Derrite chega ao PP como 'grande aposta' para o Senado em 2026

Derrite disse que "nenhum senador" tem a segurança pública como especialidade e bandeira. "Eu posso chegar lá para apresentar propostas", afirmou.

Governador também compareceu à cerimônia. Em sua fala, Tarcísio de Freitas (Republicanos) exaltou a atuação do secretário na área de segurança. Ele chamou Derrite de "camisa 11" e "grande craque".

O evento reuniu presidentes de cinco partidos. Ciro Nogueira, do PP, Valdemar Costa Neto, do PL, Gilberto Kassab, do PSD, Antônio Rueda, do União Brasil, e Renata Abreu, do Podemos, além do governador Tarcísio de Freitas e do presidente da Alesp, André do Prado (PL), estiveram presentes.

"Ele vai ser a nossa grande estrela do partido e nossa grande aposta no ano que vem", afirmou o presidente do diretório estadual do PP. Mauricio Neves destacou que a segurança é um tema que tem estado em evidência e que o "conhecimento aprofundado" na área joga a favor de Derrite. Ele destacou também a "capacidade de dialogar" do secretário.

"Tenho certeza de que ele vai ser um grande senador por São Paulo no próximo ano", disse Ciro Nogueira. O presidente nacional do Progressistas disse que tinha "certeza" do retorno de Derrite que, em 2022, trocou o PP pelo PL.

Secretário só será candidato ao governo do estado se Tarcísio disputar a presidência, segundo Nogueira. Porém, ele e outras lideranças, como Valdemar da Costa Neto, do PL, seguem afirmando que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, deve representar a direita nas urnas na disputa pela presidência em 2026.