O que significa a decisão de anistiar Dilma e por que ela foi indenizada?

Apesar das decisões anteriores, a Comissão de Anistia do ministério é a responsável por investigar acusações de perseguição política durante a ditadura. Conforme regras aprovadas em 2023, o teto legal das reparações é de R$ 100 mil em parcela única ou R$ 2 mil mensais.

Dilma foi presa em 1970

Então com 22 anos, a ex-presidente foi detida por conta da atuação no grupo VAR-Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária Palmares). Segundo a decisão da Justiça Federal do DF em 2023, Dilma teve a casa "invadida por agentes do Departamento de Ordem Política e Social (Dops)", que buscavam suposto "material subversivo" no local.

Ela foi expulsa da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Dilma também foi demitida da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul.

[Dilma Rousseff] Foi presa em janeiro de 1970 pela Operação Bandeirantes - OBAN, em São Paulo, sendo sistematicamente torturada com técnicas de extrema violência e desrespeito aos direitos humanos e que, ato contínuo, foi levada para o DOI-CODI no Rio de Janeiro e, em seguida, transferida para delegacias do Estado de Minas Gerais onde as torturas prosseguiram por vários meses. Por fim, foi condenada a vários anos de prisão e teve seus direitos políticos cassados. Trecho oficial da decisão da Justiça Federal do DF

Atualmente, ela preside o Novo Banco do Desenvolvimento . A instituição financeira foi criada em 2014 pelos Brics, bloco que tem o Brasil como um dos membros originais e tem como um de seus objetivos impulsionar o desenvolvimento socioeconômico dos países envolvidos.