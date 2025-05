Governo concede anistia a Dilma por tortura e indenização de R$ 100 mil

Todos os conselheiros acompanharam o voto do relator, Rodrigo Lentz, que chamou o reconhecimento de "conquista democrática". Para ele, a concessão do pedido é política e simbólica, para garantir a memória e não-repetição dos atos da ditadura.

Quis a história que a requerente tivesse seu requerimento relatado justamente por um filho da classe trabalhadora, que foi o primeiro a entrar na universidade [...], e hoje está aqui para poder proferir esse voto. E a história quis assim não por acaso. A história quis assim porque teve pessoas, e sobretudo mulheres, que ousaram não apenas contemplar a história, mas também a transformar a história e a fazer história. Esse é o legado das revolucionárias. E isso mostra que não só a vida, mas como a luta valeu, vale e valerá a pena.

Rodrigo Lentz, conselheiro da Comissão de Anistia e relator do processo de Dilma

Requerimento de anistia foi protocolado há 23 anos, em 2002, ano em que a comissão foi criada. O processo foi suspenso a pedido da própria Dilma, enquanto ocupava os cargos de ministra do governo Lula (PT) e de presidente da República, mas voltou a tramitar em 2016, após o impeachment. Entre sessões suspensas e trocas de relatores, a Comissão de Anistia só analisou o caso pela primeira vez seis anos depois.

Em 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), a comissão rejeitou a solicitação de Dilma, também por unanimidade. Os membros entenderam que a solicitação da ex-presidente não podia ser analisada, já que ela já teve a anistia reconhecida pelo governo do Rio Grande do Sul. A petista então entrou com um recurso, que foi analisado hoje.

Bolsonaro comemorou a decisão na época. "Dilma Rousseff: perdeu. Quem sabe lá na frente, quando algum esquerdista voltar ao poder, espero que não aconteça, você receba uma pensão", disse durante uma live.

A petista já era reconhecida como anistiada política em quatro estados. As comissões estaduais de anistia do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo já haviam concedido a ela esse status. Em ao menos um desses casos, ela doou o valor da indenização para grupos dedicados ao combate à tortura.