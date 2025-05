'Governo se fechou no PT e se enfraquece', diz presidente de partido aliado

Sim, é fato que está enfraquecido. Logo no começo do mandato, o governo surfou politicamente na onda do 8 de Janeiro. Hoje, essa página é passado, e o governo não consegue fazer entregas. Com isso, se enfraquece dia a dia.

Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil

Lula ofereceu "ministérios mais periféricos"

Rueda avaliou que a federação União Brasil-PP, em vias de ser formalizada, tem posições periféricas no governo Lula — juntos, os dois partidos contam com quatro ministérios. Ele comparou a situação atual com o cenário no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Nossa relação com essa gestão é diferente do governo Jair Bolsonaro, quando os partidos estavam na cúpula do Executivo, a exemplo do Ciro Nogueira (PP), que era ministro da Casa Civil. Hoje o governo entrega ministérios mais periféricos.

Hoje, a minha crítica ao governo é que, por uma estratégia própria, se fechou no PT.

O União Brasil comanda os ministérios das Comunicações e do Turismo, e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) ainda indicou Waldez Goes para a pasta da Integração e Desenvolvimento Regional (embora Goes seja do PDT).