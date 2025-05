Entidade investigada pressionou INSS de Bolsonaro e Lula por descontos

A Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) pressionou o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) pela flexibilização das regras e liberação de descontos de associados durante as gestões Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

O que aconteceu

O UOL teve acesso a pelo menos dois ofícios com pedidos da confederação. Um é de setembro de 2022 e outro de outubro de 2023. A Contag é a que mais tem descontos em benefícios do INSS entre as entidades investigadas, com 1,3 milhão de pessoas. Seu acordo com o INSS é o mais antigo, iniciado na década de 1990.

Em 2022, a Contag reclama da revalidação das autorizações, estabelecida por lei. "A Contag propõe e solicita ao INSS um Termo Aditivo ao referido Acordo de Cooperação Técnica, no sentido de ajustá-lo aos novos parâmetros legais, de modo a excluir a exigência de revalidação da autorização para o desconto de mensalidade associativa nos benefícios previdenciários dos associados que contribuem para o Sistema Confederativo da Contag", diz o texto.