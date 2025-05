Josias: No caso de Cid, Aras passou de engavetador a compartilhador-geral

Durante sua gestão à frente da PGR, Aras ganhou muitas aparências. No atacado, era um grande engavetador; no varejo, visto como leniente à ministra Rosa Weber, hoje aposentada do Supremo. Estamos vendo que, no caso do Mauro Cid, Aras era um compartilhador-geral. Informações reservadas eram compartilhadas com Cid e o bolsonarismo.

Nesse lote de mensagens por email que a CPI do 8/1 apalpou e foram esquecidas, havia uma agenda privada do Bolsonaro, organizada por Cid. No caso do Aras, ele se dirigia diretamente ao então presidente da República, com quem tinha canal direto e marcava suas audiências. Aí Bolsonaro informava a Cid que receberia visitas do Aras.

Eu me lembro de uma ocasião na qual foi perguntado a Aras o que ele discutia com o presidente nessas visitas, por vezes realizadas à noite. Ele disse que não tinha nada a ver com a Procuradoria e deu a sensação de que era um encontro de amigos, como se fosse uma conversa de bar sobre futebol e amenidades. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, a gestão de Aras à frente da PGR deveria ser alvo de uma investigação por conta desse repasse de informações privilegiadas.

Nos emails que a CPI analisou, ficou claro que havia uma conexão entre as conversas com Bolsonaro e decisões tomadas na sequência pela Procuradoria, sempre favoráveis a ele. Isso tudo mostra que vivemos uma fase na qual Aras, além de não procurar, compartilhava informações com pessoas que deveriam ser investigadas e não dispor desse acesso privilegiado ao Ministério Público.