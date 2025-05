'Careca do INSS' tenta proibir uso do apelido, mas Justiça nega

O empresário Antonio Carlos Camilo Antunes entrou com uma ação contra o uso do apelido "Careca do INSS", pelo qual ficou conhecido. A Justiça do Distrito Federal rejeitou a queixa-crime.

O que aconteceu

Antunes acionou a Justiça contra dois jornalistas que utilizaram o apelido em reportagens. Ele afirma que foi vítima de calúnia, injúria e difamação e que a expressão tem "teor pejorativo e ofensivo à sua reputação."

As reportagens foram veiculadas no portal Fatos Online. Antunes entrou com ação após a publicação de uma delas, sobre uma mansão que ele teria adquirido em Trancoso (BA).