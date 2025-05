Moraes nega pedido de liberdade de Braga Netto e mantém prisão de general

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou hoje o pedido de liberdade do general Walter Braga Netto, réu por sua atuação na tentativa de golpe de Estado no final de 2022. Ele está preso desde dezembro pela Polícia Federal.

O que aconteceu

Moraes seguiu pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) para manter a prisão preventiva de Braga Netto. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, argumentou que o recebimento da denúncia não alterou a necessidade de manter Braga Netto preso. Em liberdade, haveria risco de que o general interferisse na instrução da ação penal, de acordo com ele.

Liberdade de Braga Netto poderia oferecer "perigo", segundo o ministro. "Além da situação fática permanecer inalterada, o início da instrução processual demonstrou a necessidade da

manutenção da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em face do de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado."