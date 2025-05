PM leva suspeito de portar bomba em ministério para atendimento médico

Os funcionários do ministério estavam dentro do prédio durante a ameaça. Eles receberam a orientação para não deixarem o local naquele momento, mas depois conseguiram sair do prédio em segurança com ajuda do esquadrão antibombas, que havia isolado áreas dentro do ministério.

Servidor menciona artefato explosivo. Um funcionário disse à reportagem que no início da confusão chegou a ir na parte de fora do prédio e viu um homem alterado que teria jogado um artefato explosivo na entrada do local.

Barrado na portaria. Segundo ele, o rapaz portava documentos e tentou entrar no prédio, mas foi barrado. Ele então retornou e jogou uma espécie de bomba no gramado.

Polícia acionou protocolo para bombas. Segundo a nota oficial da instituição, foi acionada a Operação Petardo, usada quando há casos de ameaças envolvendo bombas e artefatos explosivos.