Marina diz que licenciamento ambiental sofreu 'golpe de morte' com projeto

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva (Rede), afirmou hoje que o licenciamento ambiental no Brasil "sofreu um golpe de morte" com a aprovação do projeto de lei no Senado que facilita a emissão de licenças ambientais.

O que aconteceu

Ministra disse que não pode haver retrocesso nas agendas ambientais do país. "A gente não pode retroceder nem um centímetro nas agendas que o Brasil já avançou, inclusive no licenciamento ambiental, que agora sofreu golpe de morte", afirmou durante evento do ministério em parceira com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

Projeto ao qual ministra se refere foi aprovado ontem pelo Senado e agora segue para a Câmara. Lei Geral do Licenciamento Ambiental simplifica e acelera processos para explorar o meio ambiente. Pela nova regra, o empreendedor é autorizado a começar a atividade sem a realização de estudos por parte de técnicos de órgãos ambientais. Basta se comprometer a respeitar exigências de preservação estabelecidas por uma lei.