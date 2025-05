Cid ficou 'pesaroso' com kids pretos em plano golpista, diz testemunha

Mauro Cid foi das forças especiais do Exército, os chamados "kids pretos". Grupo especializado em missões complexas e de alto risco, como combate a guerrilhas e ações de guerra não convencionais, está no centro da denúncia por tentativa de golpe. Segundo a PGR, foram justamente militares das forças especiais que se organizaram para botar em prática um plano que previa a captura e até o assassinado do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Plano, porém, foi abortado por falta de apoio do Exército.

Testemunha, contudo, não revelou nomes de quem seriam os militares subordinados a Mauro Cid.

Coronel Cid é um integrante das forças especiais do Exército brasileiro e, naturalmente, temos um adágio no sentido de que o Exército é pequeno. Então nós nos conhecemos, uma vez que servimos em alguma unidade. Imagino que seja algum dos efetivos de Força Especial de menor hierarquia (...) Eu suponho que ele tenha se penalizado com relação ao destino aí que se interpunha para seus subordinados

Rafael Maciel, em audiência no STF sobre conversas que mantinha com Mauro Cid

Militar 'impecável'

Ao todo, foram ouvidas sete testemunhas da defesa de Cid nesta manhã. Foram chamados pelos advogados do delator vários militares que já atuaram com ele, inclusive ex-comandantes dele e pessoas próximas à sua família. Em linhas gerais, todos elogiaram a atuação de Cid como militar, negaram que ele fosse politizado e afirmaram nunca terem ouvido dele nada sobre tentativa de golpe de Estado ou minuta golpista.