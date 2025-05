Chefe da Marinha nega ter recebido ordem para mobilizar tropas para golpe

Justificativa aventada foi Garnier não querer prestar continência a Lula. Mas, ao final, a cerimônia de transmissão foi comandada pelo ministro da Defesa, José Múcio. Os comandantes prestaram continência a ele, como de praxe.

Almirante de esquadra depôs como testemunha de defesa de ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Ele pediu ao STF para ser dispensado, mas o ministro Alexandre de Moraes manteve o depoimento na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

O ministro viu possibilidade de esclarecimentos. Para ele, como o comandante ocupou cargos de comando no governo Bolsonaro, ele pode ajudar a esclarecer os episódios da denúncia. Garnier é seu antecessor no cargo e virou réu na ação ao ser acusado de colocar as tropas à disposição de Bolsonaro caso ele assinasse a minuta golpista que previa intervenção na Justiça Eleitoral.

O envolvimento de Garnier na trama é um dos pontos principais da denúncia. Ex-comandantes do Exército e da FAB (Força Aérea Brasileira) afirmaram que ele foi o único dos chefes das Forças Armadas a sinalizar apoio ao plano golpista.

Bolsonaro se reuniu com os comandantes entre novembro e dezembro de 2022, após ser derrotado por Lula. Segundo a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), Bolsonaro levou a eles propostas de ações para se manter no poder, mas a ideia não deu certo pela falta de apoio do Exército e da Aeronáutica.