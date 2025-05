Mourão diz que nunca foi apresentado a nenhuma minuta de estado de exceção

Não, não fiquei, ministro, e também nunca me preocupei com isso porque meus atos eram todos públicos, publicizados na agenda diariamente e qualquer deslocamento que eu fazia era pela FAB. Se eu precisasse me encontrar com o senhor, eu avisaria o presidente, não temos nada a esconder, não somos dois bandidos.

Mourão, em resposta ao questionamento

Na piscina no 8 de Janeiro. Mourão contou ainda que estava na piscina na casa dele, em Brasília, quandou soube do 8 de Janeiro. Ele recebeu um telefonema do filho, pedindo que ele ligasse a TV para se inteirar dos protestos e vandalismo.

Mourão integra as testemunhas de defesa em ação sobre golpe. Ele foi chamado para prestar depoimento na ação penal sobre tentativa de golpe envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como testemunha de defesa do também general da reserva Augusto Heleno, que à época das acusações era chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

Atualmente senador, Mourão não foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Também não foi citado como suspeito na investigação. Ex-vice-presidente, ele havia se afastado de Bolsonaro no final do mandato e não compôs a chapa na tentativa de reeleição de 2022, que acabou sendo derrotada por Lula (PT).

O militar já havia afirmado que a trama golpista apontada pela PF seria um "plano sem pé nem cabeça". Mourão reconheceu que uma ala das Forças Armadas discutiu o golpe em encontros que "não levaram a nenhuma ação". "Em tese, houve reuniões, mas não levaram a nenhuma ação", segundo afirmou em dezembro do ano passado em entrevista.